Die Entscheidung war abzusehen: Das Hansestadtfest Bunter Hering in Frankfurt (Oder) und Slubice fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus. Die viertägige Großveranstaltung hätte vom 8. bis 11. Juli stattfinden sollen. Vor wenigen Tagen war bereits das Helene Beach Festival abgesagt worden.

„Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Infektionslage und der Feststellung der epidemischen Lage mit nationaler Tragweite durch das Bundesgesundheitsministerium und den Bundestag bis mindestens Ende Juni 2021 sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung in absehbarer Zeit leider weder ausreichend planbar noch durchführbar“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit; in den vergangenen Jahren kamen jeweils bis zu 100.000 Besucher zum Hansestadtfest.

„Alte und neue Freunde zu treffen, gemeinsam Konzerte schauen, tanzen und feiern – all das ist derzeit leider nicht möglich, die Gesundheit hat oberste Priorität“, heißt es. Auch eine Verschiebung des Bunten Herings auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 sei nicht geplant.

Alternative, kleinere Formate werden geprüft

Alternativ würden derzeit noch kleinere Veranstaltungsformate geprüft. „Eine Überlegung ist eine Open-Air-Veranstaltungsreihe im Juli und August 2021 an verschiedenen Orten der Stadt sowie ein Format zum Stadtgeburtstag am 10. Juli 2021“, erklärt Pressereferentin Kora Kutschbach. Die Durchführung hänge jedoch auch dann vom Infektionsgeschehen ab. Die geplanten städtischen Zuschüsse für das Hansestadtfest in Höhe von 12.500 Euro werden wie schon 2020 auch in diesem Jahr nicht von der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) als Veranstalter in Anspruch genommen.