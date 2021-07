Die vierte Ferienwoche geht vorüber, den Kindern bleibt jedoch noch Woche fünf und sechs der Sommerferien. In dieser Woche konnten sie in Booßen beispielsweise auf Tuchfühlung mit Bienen gehen. Wofür Eltern ihre Kinder in den kommenden Wochen in Frankfurt (Oder) noch anmelden können.