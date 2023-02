Słubice bei Frankfurt (Oder) ist bei Touristen vor allem für günstige Benzin-, Zigaretten- und Lebensmittelpreise bekannt. Doch die polnische Kleinstadt an der Oder bietet mehr als nur das. Auch ohne Polnisch-Kenntnisse kann man einigen Freizeitaktivitäten nachgehen: eine Runde (Mini)-Golf oder Tennis spielen, einen Tagesausflug zum Reiterhof und Indoorspielplatz machen oder Filme gucken.

Ein großes Freizeitareal, verwaltet vom Słubicer Sport- und Erholungszentrum (Sosir), liegt direkt hinter dem großen Basar an der ulica Sportowa. Dort befindet sich nicht nur eine Tennis- und eine Golfanlage, die jeweils an Privatpersonen vermietet sind, sondern saisonal auch die Słubicer Schlittschuhbahn, ein Minigolfplatz (Eintritt 15 Złoty/rund 3 Euro) und ein Beachvolleyballfeld mit aufgeschüttetem Sand, die allerdings erst wieder im April in Betrieb gehen.

Tennistrainer in Słubice vermietet Tennisplätze

Tennishalle hat hingegen das ganze Jahr geöffnet. Grzegorz Koźlakowski ist Trainer im Słubicer Tennisverein Pro Tennis. Er vermietet die Tennisplätze gegen eine Gebühr. Die Preise für eine Stunde liegen in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr bei 70 Złoty (rund 15 Euro). Nach 16 Uhr steigt der Preis um 10 Złoty. Die Tennishalle hat täglich bis 22 Uhr geöffnet. Grzegorz Koźlakowski spricht Polnisch und Englisch und nimmt Reservierungen per Mail ( grzegorz.kozlakowski@gmail.com ) oder per Telefon (0048 507948758) entgegen.

Eislauffans können noch bis 1. März die angrenzende Schlittschuhbahn nutzen, zwischen 11 und 20.30 Uhr. Die Preise für 90 Minuten Schlittschuhfahren: 5,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. Der Schlittschuhverleih kostet 3,50 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 15 Euro. Auch Schutzhelme (1 Euro) oder Pinguine (4 Euro) können nach Bedarf ausgeliehen werden. Wer eigene Schlittschuhe hat, kann diese für 5 Euro vor Ort schleifen lassen. Die Bahn wird alle 90 Minuten für jeweils eine halbe Stunde geglättet und ist in dieser Zeit geschlossen.

Wer lieber den Golfschläger schwingen möchte, muss gar nicht weit laufen. Der Golfclub befindet sich direkt neben der Schlittschuhbahn und schließt nur bei Schnee oder Eis. Auch Nicht-Vereinsmitglieder können sich gegen eine Gebühr von 25 Euro ausprobieren. Golfbälle und Schläger werden für 3 bis 5 Euro verliehen. Eine vorherige Reservierung mit Startzeit ist nicht nötig, die Rezeptionistin vor Ort spricht Deutsch. Zusätzlich gibt es an jedem ersten Sonntag ein kostenloses Schnupper-Golfen inklusive Trainer und Einführung. Weitere Informationen gibt es bei Andreas von Bandemer , Vorsitzender des Golfclubs an der Oder.

Słubicer Freibad auf unbekannte Zeit geschlossen

Outdoortraining in Słubice? Auch das geht – im Sommer und auch im Winter. Fitnessliebhaber können die vorhandenen Sportgeräte und Hangelleitern rund um das Beachvolleyballfeld kostenlos nutzen.

Eins von drei Trainingsgeräten, die sich am Beachvolleyballfeld befinden

© Foto: Janine Reinschmidt

Lediglich Freibadgänger müssen sich weiterhin gedulden. Das Schwimmbecken im Słubicer Freibad am Stadion werde aktuell renoviert, teilte Magdalena Jeżak-Tomasik, Sekretärin im Sosir, der MOZ mit. Die Frage, wie lange die Bauarbeiten andauern, blieb jedoch unbeantwortet.

Eine Freizeit-Schlechtwettervariante für alle, die sich nicht an polnischen Untertiteln stören, kann auch das Słubicer Kino sein. So wie im Cinestar in Frankfurt (Oder) gibt es gelegentlich Filme in englischer Originalfassung mit Untertiteln. Das Kino befindet sich im Smok, hinter der Stadtbrücke rechts in der ulica 1 Maja 1. Die Ticketpreise für Erwachsene liegen bei 20 Złoty, Kinder zahlen 15 Złoty (gut 4 beziehungsweise 3 Euro). Eine Couch für zwei Personen gibt es für 40 Złoty (rund 8,40 Euro). Tickets können online oder vor Ort gekauft werden. Alle Filme, wie zum Beispiel der neue Avatar, werden nach Angaben von Marta Łuczak, Mitarbeiterin im Kino des Smok, ausschließlich in 2D gezeigt.

Einen großen Indoorspielplatz für Kinder gibt es in Kunowice

Einen Ausflug können Familien zum Indoorspielplatz „Family Fun Center Smiling Planet“ in Kunowice, in der Gemeinde Słubice, unternehmen. Dort, in der ulica Dworcowa 28, können sich Kinder auf 500 Quadratmetern mit Kletterseilen, auf Rutschen oder im Labyrinth austoben, ähnlich wie im Frankfurter „Mykidsland“.

Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Eine Stunde Action kostet fünf Euro, drei Stunden kosten 10 Euro und für jede weitere angefangene Stunde zahlt man 3,50 Euro. Eine Tageskarte (bis 14 Jahre) gibt es für 18 Euro. Erwachsene zahlen 1,50 Euro. Am Wochenende steigen die Eintrittspreise für Kinder um 50 Cent. Getränke, Snacks und Speisen, wie etwa Pizza, verkauft die eigene Cafeteria.

Tierfreunde könnten auf dem Reiterhof „Rancho Drzecin“ auf ihre Kosten kommen. Die Betreiberfamilie Świderski nimmt Termine für Reitstunden auf Englisch oder Deutsch entgegen. Die Preise werden individuell abgesprochen. Der Pferdehof ist ungefähr 15 Minuten Autofahrt von Frankfurt (Oder) entfernt.