Mit dem Wetter haben Harald Möbus und Jürgen Luthard an diesem Donnerstagmorgen (9.11.) kein Glück. Es regnet – und trotzdem müssen die Mitarbeiter von Elektro Jahn in Frankfurt (Oder) ihre Arbeit draußen verrichten. In der August-Bebel-Straße sind sie mit einem Steiger unterwegs und tausche...