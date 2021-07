Zeitzeugen aus der Braunkohle-Ära des Helenesees bei Frankfurt (Oder) sind nur noch schwer zu finden: 1958 verließ der letzte Wagen mit Braunkohle die Helene, also vor über 60 Jahren. Vielleicht findet sich im August jedoch jemand, der sich noch an damals erinnert, wenn das Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ in Koproduktion mit dem Kleist Forum den Kohlezug auf Reisen schickt. Vom 11. bis 13. August fährt der Zug mit fünf Schüttgutwa...