Zwischen 2,15 Euro und 2,24 Euro kostete der Liter Superbenzin Frankfurt (Oder) am Montag (14.03.), der Preis für Diesel kletterte an einigen Tankstellen sogar auf über 2,30 Euro. Die steigenden Spritpreise sind ein leidiges Thema bei vielen Menschen in Frankfurt (Oder). Denn nicht jeder kann oder...