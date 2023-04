In Frankfurt (Oder) ist ein Mann an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Mittwoch (19.04.) mit.

Der Unfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Dienstag, 11. April. Im Bereich Berliner Chaussee/Eisenwerk (nahe dem SMC) waren gegen 16 Uhr ein Motorrad und ein VW-Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei hatte der 53 Jahre alte Fahrer des Yamaha-Motorrads schwerste Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum Markendorf.

Eine Woche später, am 18. April, sei der Motorradfahrer nun seinen Verletzungen erlegen, informierte die Polizei.

Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Gegen den 41-Jährigen Fahrer des Kleintransporters, der bei dem Unfall unverletzt geblieben war, werde jetzt seitens der Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, hieß es weiter. Weder zur Unfallursache noch zum Unfallhergang wollte Till-Justus Hille von der Pressestelle der Polizei auf Nachfrage jedoch „aus ermittlungstaktischen Gründen“ weitere Angaben machen.