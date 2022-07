Dass es derzeit sehr trocken ist, zeigen nicht nur Waldbrände, sondern auch das Niedrigwasser in der Oder. Bei nur 94 Zentimetern lag der Pegel am Montag (25.7.) laut Landesumweltamt. Am Pegel in Słubice wurden laut polnischem Wasserwirtschaftsinstitut sogar nur 76 Zentimeter gemessen. Die Stadtve...