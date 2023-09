Es war noch dunkel und neblig, als Beamte der Bundespolizei auf der Autobahn A12 am Dienstagmorgen (26.09.) auf einen Renault Koleos aufmerksam wurden. Sie wollten das Fahrzeug kontrollieren, „aber der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Grenze fort“, berichtet Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost.

An der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West habe der Fahrer dann offensichtlich bei hohem Tempo „versucht, die Autobahn zu verlassen“, so Kamenz. Dabei kam der Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Notruf in der Regionalleitstelle ging um 4.53 Uhr ein.

Unfall auf der A12: Fahrzeug könnte gestohlen sein

„Es liegt der Verdacht nahe, dass der Pkw zuvor in Berlin entwendet worden sein könnte“, berichtet der Polizeisprecher. Aktuell sei man noch dabei, den Halter des Fahrzeugs zu informieren.

Bei dem Unfall zog sich der 42-Jährige polnische Staatsbürger leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihn Polizeibeamte bewachen. Es sei davon auszugehen, dass der Mann nach Abschluss der Behandlung wieder festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werde, so Roland Kamenz. Darüber entscheide die Staatsanwaltschaft.