Schnee am Straßenrand – und das mitten im Sommer. Das Bild bot sich Passanten am Dienstag in der Herbert-Jensch-Straße in Frankfurt (Oder). Und zwar auf einer Baustelle der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA). Die lässt derzeit im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Goepelstr...