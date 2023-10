Die Parlamentswahlen in Polen laufen, die ersten Prognosen werden gegen 21 Uhr erwartet. Zuletzt zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einer möglichen rechtskonservativen Koalition aus der regierenden PiS und Konfederacja und einem oppositionellen Bündnis aus KO (Bürgerplattform), Trzecia Droga (PSL/Polska 2050) und Lewica (Linke) ab – der Machtanspruch von PiS wackelt.

Fest steht schon jetzt, dass der Wahlkampf im Nachbarland die Menschen elektrisiert und polarisiert hat wie selten zuvor. Das Regierungslager setzte dabei auf Geldleistungen für Familien und Senioren – und antieuropäische, antideutsche Ressentiments. Die Opposition sah und sieht den Rechtsstaat in Polen bedroht – und fordert eine Wiederannäherung an Europa.

Frankfurt (Oder) und Słubice wollen enger zusammenarbeiten

Insbesondere der letztgenannte Punkt ist auch für die Zukunft von Frankfurt (Oder) und Słubice von großer Bedeutung. Beide Stadtverordnetenversammlungen haben erst vor wenigen Monaten beschlossen, ihre Zusammenarbeit auf grundlegend neue Füße zu stellen: Sie planen die Gründung eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).

Neue grenzüberschreitende Vorhaben könnten damit einfacher und schneller als bisher umgesetzt, und bestehende Projekte wie die gemeinsame Buslinie 983 endlich auf eine langfristige, finanzielle Grundlage gestellt werden. Das jedenfalls ist die Hoffnung. Denn zuletzt geriet die Kooperation immer häufiger auch an bürokratische Grenzen. Dabei gibt es viele Ideen für eine gemeinsame Stadtentwicklung, die auf ihre Umsetzung warten.

Nationale Regierung müsste zu Zugeständnissen bereit sein

Hierfür ist jedoch die Stadt Słubice auf eine Regierung in Warschau angewiesen, die Ideen wie dem EVTZ aufgeschlossen gegenübersteht. Schließlich würden übergeordnete Regierungsebenen in beiden Ländern mit der europäischen Rechtsform – die in vielen anderen Ländern bereits gut funktioniert – auf lokaler Ebene etwas an Einfluss verlieren. PiS hat in den vergangenen Jahren unter anderem bei der Buslinie 983 deutlich gemacht, dass sie zu Zugeständnissen an Grenzstädte im liberalen polnischen Westen kaum bereit ist.