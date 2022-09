Einiges los war anlässlich des Weltkindertages am Dienstag (20.9.) in Frankfurt (Oder) . Um 9 Uhr traf sich eine große Gruppe Schüler mit Fahrrädern am Rathausplatz. Der Fahrradkonvoi zum HeleneCamp am Helenesee war von der Initiative „Handwerk hilft“ als Demonstration angelegt. Die Gruppe machte mit der Aktion auf geltende Kinderrechte aufmerksam. Laut Veranstalter waren 315 Grundschüler aus Frankfurt (Oder), Müllrose, Groß Lindow und Lebus dabei.