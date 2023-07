Słubice zeigt Herz und erlebt dieser Tage eine der größten Spendenaktionen, die es in der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder) jemals gegeben hat. Binnen weniger Tage kamen über 550.000 Zloty (rund 125.000 Euro) für Wiktoria (3) zusammen. Die Solidarität mit dem kleinen, krebskranken Mädchen, das seit über einem Jahr um ihr Leben kämpft, ist riesengroß.

In Polen wurde sie bereits wegen eines im März 2022 diagnostizierten Hirntumors operiert – vollständig entfernt werden konnte dieses jedoch dabei nicht. Jetzt wächst der Tumor wieder. Und auch polnische Ärzte sehen als einzige Chance für das Mädchen eine Operation im darauf spezialisierten Tumorzentrum des Tübinger Universitätsklinikums, das zu den Onkologischen Spitzenzentren in Europa gehört.

Die Familien wartet auf den OP-Termin

Doch die Kosten belaufen sich allein für die OP und weitere Behandlungskosten auf rund 106.000 Euro, die vollständig von den Eltern bezahlt werden müssen, weil das polnische Gesundheitssystem dafür nicht aufkommt. Darüber hinaus werden Mittel für die Rehabilitation gebraucht. Alles in allem benötigen die Eltern die unvorstellbare Summe von rund 640.000 Zloty (140.000 Euro).

Doch die Eltern wollten nicht aufgeben und riefen zusammen mit der polnischen Stiftung „Kawalek Nieba“ (Ein Stück vom Himmel) zum Spenden auf – mit Erfolg. Bis Donnerstag (27.07.) kamen rund 87 Prozent der benötigten Summe zusammen. Von dem Geld konnte die Stiftung, die als einzige Zugriff auf das gesammelte Geld hat, die erste Tranche an die Spezialklinik überweisen. Die Familie wartet jetzt auf einen Operationstermin.

„Unsere Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte fassen“

„Wir sind überwältigt davon, dass sich so viele Menschen beteiligt haben. Wir hätten es nie im Leben geschafft, diesen Betrag selbst aufzubringen. Unsere Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte fassen“, sagt Arkadiusz Waszak, der Vater von Wiktoria. Er berichtet, dass die Familie inzwischen auf der Straße erkannt werde, „jeder weiß, dass unser Kind krank ist. Wir ziehen die Blicke auf uns“, erzählt er. Das sei nicht einfach. Aber sie wollen weiterkämpfen für die Rettung ihrer Tochter, in der Hoffnung, „dass wir nach all der Zeit irgendwann wieder ein normales Leben als Familie führen können“, so Arkadiusz Waszak.

Möglichkeiten zum Spenden ■ Zur Spendenaktion der Familie Waszak und der Stiftung „Kawalek Nieba“ geht es unter https://www.siepomaga.pl/en/wiktoria-waszak (Webseite auf Polnisch und Englisch) ■ Auch auf deutscher Seite kann jetzt für Wiktoria gespendet werden. Das geht entweder direkt über die Webseite des Vereins Kinderhilfe unter https://kinderhilfe-ev.de/spenden-helfen/online-spenden/ (Projekt Wiktoria auswählen). ■ Oder per Überweisung auf das Spendenkonto der Kinderhilfe bei der Berliner Sparkasse

IBAN: DE49 1005 0000 0780 0048 84

BIC: BELADEBEXXX

Verwendungszweck: Wiktoria

Wiktoria sei derzeit schwer erkältet und nehme ein Antibiotikum ein, berichtet der Vater. Sobald die Behandlung mit dem Medikament abgeschlossen sei, müssten sie rund zwei Wochen warten, bevor die Operation stattfinden kann. Die Unsicherheit geht also weiter. Doch die riesengroße Welle der Hilfsbereitschaft gibt der Familie Kraft.

Ein Restaurant spendete alle Einnahmen des Tages

In den vergangenen Tagen zeigten unzählige Menschen in Słubice Herz, starteten eigene Sammlungen und berührende Aktionen, um Wiktoria zu helfen. Angefangen von den Mädchen Maja, Matylda und Zuzia, die vor einem Einkaufsmarkt selbstgemachte Limonade verkauften und damit 700 Złoty sammelten. Bis hin zum Restaurant und Tanzlokal Cool Bull/Precel Dance in Slubice, das unter der Woche unter anderem zum Pizza bestellen aufrief – und die gesamten Einnahmen in Höhe von zusammen 13.000 Złoty spendete.

Das Team des Restaurants Cool Bull in Slubice spendete die gesamten Einnahmen des Tages für Wiktoria

© Foto: Roksana Golas

„Wenn es eine Möglichkeit gibt, jemandem in Not zu helfen, muss man helfen. Man weiß nie, was das Leben bringt, vielleicht brauchen auch wir eines Tages Hilfe“, sagt Roksana Gołas vom Cool Bull. Auch andere Restaurants, Cafés, Geschäfte, Einrichtungen, Betriebe und Firmen in Słubice folgten dem Beispiel und beschlossen, die Aktion zu unterstützen. Hinzu kommen die zahlreichen Spenden von Einzelpersonen – mehr als 9000 Menschen haben sich bisher beteiligt.

Am Sonnabend (29. Juli) findet eine Fahrradtour, die um 17 Uhr in Slubice auf dem Plac Bohaterow startet und bei der Geld für Wiktoria gesammelt wird.

© Foto: Daniel Krawczyk

Auch an diesem Wochenende gibt es Spendenaktionen für Wiktoria, wie beispielsweise die von Daniel Krawczyk organisierte Fahrradtour unter dem Motto „Kilometer des Lebens“. Los geht es am Sonnabend (29.7.) um 17 Uhr vom Plac Bohaterow. Die Tour führt über etwa 40 Kilometer Radwege durch Frankfurt (Oder), Lossow, Brieskow und Schlaubehammer. Mindestbetrag je Teilnehmer sind 10 Złoty (etwa 2,50 Euro). Teilnehmer sollten an einen Helm denken. Am Sonntag wird vor und nach der Heiligen Messe in der katholischen Heilig-Geist-Kirche (Wojska Polskiego) außerdem Kuchen für Wiktoria verkauft.

Verein Kinderhilfe aus Frankfurt unterstützt Spendenaktion

Auch in Frankfurt (Oder) nehmen viele Menschen Anteil am Schicksal des krebskranken Mädchens. Darunter Anja Gumprecht, die in der MOZ von der Tragödie gelesen hatte. Sie hat ein ähnliches Drama erlebt, auch ihre Tochter erkrankte im Alter von zwei Jahren an Krebs. Heute arbeitet Anja Gumprecht für den Verein Kinderhilfe in Frankfurt (Oder), der sich für krebs- und schwerkranke Kinder und deren Familien engagiert. „Ich habe Familie Waszak in unser Büro eingeladen. Wir haben ein deutsches Konto eingerichtet, auf das Geld für Wiktoria eingezahlt werden kann“, sagt sie.

Auf diese Weise sei es auch möglich, für Spender aus Deutschland eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt zu bekommen.

Zum Auftakt der Sommerklänge wird ebenfalls gesammelt

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, was die Krankheit eines Kindes für eine Familie bedeutet. In unserem Fall wurden die Kosten zwar von der deutschen Krankenkasse übernommen, aber wir brauchten trotzdem Geld für die zusätzlichen Kosten. Außerdem bedeutet es, in Angst und Dauerstress um das Leben des Kindes zu leben“, erzählt Anja Gumprecht. „Das Schicksal der Familie aus Słubice berührt mich sehr, zumal sie selbst diese gigantische Summe aufbringen muss, um das Leben ihres Kindes zu retten“, fügt sie hinzu und ruft zum Spenden auf.

Der Verein wird an diesem Sonntag (30. Juli) auch beim Auftakt zum diesjährigen Sommerklänge-Festival der Doppelstadt auf dem Anger in Frankfurt (Oder) präsent sein, dann ebenfalls mit der Möglichkeit zum Spenden. Ab 11 Uhr spielt das dänisch-lettische Bläserquintett Carion kostenlos das Programm „Greetings from Copenhagen“.