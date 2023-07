Camping im Urlaub – was Kunden wichtig ist und wohin es geht

Wohnmobil in Frankfurt (Oder)

Am 13. Juli beginnen in Brandenburg die Sommerferien. Auch aus Frankfurt (Oder) zieht es Urlauber in die Fremde. Ein Wohnmobil-Händler kennt die Camping-Trends und erzählt von Reisezielen seiner Kundschaft.