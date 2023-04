„Alles, was uns imponieren soll, muss Charakter haben.“ Bei der Einweihungsfeier nach Sanierung des sogenannten „Wowi-Towers“ in Frankfurt (Oder) zitierte der Architekt Olaf Jenner den Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe. Die Wohnungswirtschaft (Wowi) lud am Freitag (21.4.) Baubeteilig...