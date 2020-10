Das Gebiet um die Kernzone eines Fundes der Afrikanischen Schweinepest wird als gefährdetes Gebiet bezeichnet. Nach einem Fund in Märkisch-Oderland am 30. September sind auch Teile von Oder-Spree nun gefährdetes Gebiet. Dieses Schild steht seit zwei Wochen am Ortsausgang von Sieversdorf Richtung Treplin. In den neuen Gebieten erfolgt die Beschilderung seit dem 7. Oktober. © Foto: Karin Otto/MOZ