Wer eine Reise macht, der kann so einiges erleben. Auch, wenn er mit der Bahn unterwegs ist. Jetzt hat die ODEG als Betreiber der Regionalbahnlinie RE 1, die zwischen Magdeburg und Cottbus längstensfalls verkehrt, neue Fahrplanabweichungen auf ihrer Internetseite vorgestellt.

Wie es bei der ODEG heißt, werden ab dem kommenden Sonnabend, den 5. August, um 5 Uhr und bis zum Montag, 14. August 22.30 Uhr, Züge zwischen Erkner und einem Berliner Zielbahnhof ausfallen.

RE1 nach Berlin Andere Ankunft für Abend-Züge aus Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde Fürstenwalde Es ist vorgesehen, dass der RE1-Zugverkehr komplett zwischen Erkner und Berlin-Friedrichstraße unterbrochen wird. Züge aus Magdeburg oder Brandenburg kommend, werden in der Friedrichstraße enden und zurückfahren. Alle Fahrten vom RE 1 aus Richtung Frankfurt (Oder) enden in Erkner.

Auch Umleitungen des RE 1 über Lichtenberg und Gesundbrunnen

Außerdem werden an zwei Tagen, am 6. August und am 13. August (jeweils Sonntage) Züge über Berlin-Lichtenberg und Berlin-Gesundbrunnen umgeleitet. Dies soll für die Regionalexpresse RE 1 gelten, die an beiden Tagen planmäßig um 19.20 Uhr in Brandenburg Hauptbahnhof beziehungsweise um 19.26 Uhr in Frankfurt (Oder) losfahren. Bei beiden Verbindungen entfallen dann mehrere Halte auf der Berliner Stadtbahn: Ostkreuz, Ostbahnhof, Alexanderplatz, Friedrichstraße, Hauptbahnhof, Zoo und Charlottenburg müssen dann mit anderen Verkehrsmitteln erreicht werden.