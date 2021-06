Wie Gerippe ragen die unfertigen Hallen in den Himmel über dem Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße in Fürstenwalde. Zwei der Gebäude sehen von außen recht fertig aus. Der Rest nicht. Bauarbeiter sind nicht auf dem 93.000 Quadratmeter großen Gelände zu sehen. Bei einem Besuch vor einer Wo...