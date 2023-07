Es ist heiß. Die Sonne brennt. Wer jetzt den ganzen Tag lang draußen arbeiten muss, ist nicht zu beneiden. Aber die Arbeit unter freiem Himmel kennt keine Pause und so sind auch in Fürstenwalde viele Bauarbeiter auf Straßen zu sehen, die der Hitze trotzen.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt IG Bau fordert deshalb Schutz vor UV-Strahlung für Menschen, die permanent der Sonne ausgesetzt sind: eine „Sonnenmilch-Flatrate“ für die Bauarbeiter im Kreis Oder-Spree.

Der Bautrupp von Berger Bau, der auf der Hegelstraße in Fürstenwalde asphaltiert, ist gut gelaunt. Trotz Hitze und Sonneneinstrahlung. Beides ist schon am Vormittag um 10 Uhr deutlich zu spüren, über 30 Grad werden noch erwartet. Die Männer gehen mit vollem Elan an ihre Arbeit. „Das sind wir gewöhnt“, sagt Polier Jens Wisch. Ständige Sonneneinstrahlung kann zu Hautkrebs führen. Natürlich sei allen das Risiko bewusst. Ohne Sonnencreme gehe gar nichts.