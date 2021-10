1,559 Euro kostete der Liter Diesel am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Kaufland-Tankstelle in Fürstenwalde-Nord. Um 16.41 Uhr war es billiger: 1,489 Euro standen zu Buche. Am Donnerstag gegen 16.26 Uhr stand der Dieselpreis bei 1,499 Euro. Bei Shell in der August-Bebel-Straße bewegten sich die Die...