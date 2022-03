Jacobsdorf will das leerstehende Haus mit der Klinkerfassade in der Schulgasse 3 wieder beleben. Favorisiert hat die Gemeinde dabei Praxisräume für einen Zahnarzt. „Vor einem Jahr ist unser Zahnarzt ausgezogen. Wir wollen wieder einen neuen haben“, so der Wunsch von Bürgermeister Peter Stumm ...