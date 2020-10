Antike dunkle Möbel, verschiedenste DDR-Puppenwagen sowie der Klang einer großen Wanduhr begrüßen Gäste, die ins Haus der Rendelmanns in Spreenhagen treten. Bei jedem Schritt öffnet sich dort eine Märchenwelt ein Stück weiter. Kleine Figuren aus Draht, Stoff und Modelliermasse, die blühender Kinderfantasie entsprungen sein könnten, stehen in einer Vitrine. „Die sind alle handgefertigt“, betont Sabine Göttel, die „Puppenmutti“. Seit die gelernte Kindergärtnerin im Ruhestand ist, bleibt genügend Zeit für ihr kreatives Hobby. Wie viele Puppen sie schon gebaut hat, könne sie gar nicht sagen. „Ich habe den Überblick verloren“, gesteht Sabine Göttel.

Chefin brachte Cynthia Rendelmann auf das seltene Hobby

Und auch ein Blick in Cynthia Rendelmanns Wohnung, eine Treppe höher, lässt die Herzen von Menschen, die besondere Spielzeuge lieben, höher schlagen. Sie ist die Tochter und sammelt DDR-Puppenwagen. Über ihre Chefin, die ebenfalls sammelt und restauriert, sei sie dazu gekommen, sagt die Zahnarzthelferin.

Mutter und Tochter erfreuen sich nicht nur allein an ihrem Hobby – am Sonnabend (10. Oktober) können die Besucher des A10 Centers Wildau eine Auswahl der Puppenwagen-Sammlung bestaunen. Von 10 bis 19 Uhr parkt die Flotte in der Mall.