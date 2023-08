Zwei Demos an einem Abend: 2015 wurde die Sporthalle des OSZ in Eisenhüttenstadt zur Notunterkunft für Flüchtlinge. In Fürstenwalde ist die geplante Umnutzung vom Tisch. Trotzdem geht die AfD dagegen auf die Straße und bekommt Gegenwind von Die Partei. © Foto: Oliver Voigt