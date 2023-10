Gleich mehrere Einbrüche in Garagen hält seit dem Wochenende die Polizei in der Direktion Ost auf Trab. Wie Frank Schulze von der Fürstenwalder Wache am Sonntag auf Nachfrage von MOZ.de mitteilte, seien bereits in der Nacht vom Freitag (13. Oktober) zum Samstag bislang unbekannte Täter in Eisenhüttenstadt in zwei Garagenkomplexen eingebrochen. In sieben Garagen wurde eingestiegen und nach ersten Erkenntnissen dabei u.a. auch sechs Kästen Bier und zwei Benzinkanister entwendet.

Crysler entwendet

Langfinger waren tags darauf auch in Fürstenwalde unterwegs. „In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Garagenkomplex an der Beeskower Chaussee ein“, berichtete Schulze.

Das an der Waldrandsiedlung gelegenen Areal in Fürstenwalde-Süd wurden insgesamt acht Garagen aufgebrochen. „Dabei wurde unter anderem auch ein Pkw Chrysler Voyager entwendet“, so der Polizist. Zum Wert des Fahrzeugs konnte er keine Angaben machen. Dafür seien die Ermittlungen noch zu früh. Die Fahndung läuft.

Betroffen waren noch mehr Garagen

Was darüber hinaus noch an Dingen aus den Garagen gestohlen wurde, sei aktuell noch Bestandteil der Ermittlungen. „Ein Teil der geschädigten Garagennutzer bzw. Garagenbesitzer konnte bisher nicht bekannt gemacht werden.“ Die Anzahl der Delikte im Garagenkomplex werde sich aber noch erhöhen, erklärte Schulze am Sonntagnachmittag MOZ.de. Denn an weiteren Garagen habe es Einbruch-Versuche gegeben, auch dazu werde noch ermittelt, fügte er an.