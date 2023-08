Immer wieder gibt es Forderungen, dass auch der ländliche Raum besser an den öffentlichen Busverkehr angebunden wird – auch am Abend. Doch so wie das am Sonntagabend (28. August) in Demnitz, Ortsteil von der Gemeinde Steinhöfel, geschah, ist das sicherlich nicht gedacht. Ein Zeuge meldete sich gegen 22.05 Uhr aus Demnitz bei der Polizei und berichtete, dass am Dorfteich ein Bus im Kreis herumfahre, auch schon ein Schild beschädigt worden sei. Um einen offiziellen Linienbus konnte es sich nicht handeln.

Gelenkbus war gestohlen worden

Diebstahl in Fürstenwalde Dieb wird zum Busfahrer – wo das Gefährt zurückgelassen wurde Fürstenwalde Tatsächlich konnte der MAN-Gelenkbus von der Polizei gegen 23 Uhr schließlich ausfindig gemacht werden. Er stand im Birkenweg in Fürstenwalde. Aber auch dort gehörte er nicht hin. Vielmehr war er von einem Werkstattgelände im Autofokus in Fürstenwalde gestohlen worden.

Das war nicht der erste Fall. Bereits in der Nacht zu Freitag (25. August) war ein Bus gestohlen worden, ebenfalls im Autofocus. Beim Verlassen des Geländes beschädigte der Dieb zwei Lkw. Dieser Bus wurde am Stadtrand von Fürstenwalde aufgefunden.

Blieb im ersten Fall der Täter zunächst unbekannt, fanden die Polizisten am Sonntag nicht nur den Bus, sondern auch den Täter. Der 23-jährige Deutsche hatte noch den Schlüssel bei sich. Er wurde festgenommen. Der Dieb ist wegen anderer Diebstahls-Delikte kein Unbekannter bei der Polizei. Weitere Ermittlungen sollen nun ergeben, ob noch weitere Personen an dem Diebstahl und der anschließenden Spritztour beteiligt waren.