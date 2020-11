Das Fluchtauto stand schon bereit, doch der Ladendieb hatte nicht mit dem Passanten gerechnet, der sich ihm am Donnerstag (26. November) bei seiner Flucht aus einem Laden in der Straße Am Marktplatz in Grünheide in den Weg stellte.

Nach ersten Erkenntnissen war ein mit zwei Personen besetzter Pkw Renault auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes gefahren und ein Mann entstieg dem Fahrzeug. Der Wagen blieb mit laufendem Motor und wartender Beifahrerin zurück. Nun betrat der Mann ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz die Verkaufsräume und rannte wenig später mit diversen Artikeln auf dem Arm zum Auto zurück. Eine Mitarbeitern des Ladens befand sich hinter ihm.

Ladendieb liefert sich Rangelei mit Zeugen

Die Szenerie veranlasste einen Zeugen, sich dem Flüchtenden in den Weg zu stellen. Der ließ das offensichtliche Diebesgut fallen und sprintete in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks. Der Zeuge hatte da schon Eins und Eins zusammengezählt und sich die Fahrzeugschlüssel des Renaults gegriffen. Daraufhin kehrte der mutmaßliche Ladendieb um und lieferte sich eine kleinere Rangelei mit seinem Gegenüber. Hinzugeeilte Polizisten beendeten das Ganze schließlich und nahmen sich der beiden Insassen des Renaults an.

Polizei findet mehrere Pakete im Wagen des Pärchens

Dabei kam heraus, dass man es mit einem 25 Jahre alten Mann und dessen 21-jähriger Freundin zu tun hatte. Im Auto selbst entdeckten die Beamten diverse Pakete, zu deren Herkunft sich das Duo ausschwieg. Einen Eigentumsnachweis konnten sie nicht erbringen. Auch Ausweisdokumente hatte das Pärchen nicht bei sich. Sie wurden zum Inspektionssitz nach Fürstenwalde gebracht und letztlich die Identität zweifelsfrei geklärt.

Das schnelle und überlegte Handeln des Zeugen hatte dazu geführt, dass sich beide nun bei der Kriminalpolizei Rede und Antwort stehen müssen.