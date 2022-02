Es gibt Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffeln. Nancy Lorenz-Hoff steht an der Heißtheke und portioniert Mittagessen. Die Betreiberin des Landmarktes Steinhöfel bietet neuerdings einen rollenden Mittagstisch für Senioren in den 12 Ortsteilen an. Um 5 Uhr morgens beginnt für die 38-Jährige und ihr...