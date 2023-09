Mit einer großen Wiesn-Gaudi am Scharmützelsee will das „Freilich am See“ in Bad Saarow ein dreifach zünftiges Oktoberfest feiern. Und da Feiern und Tanzen besonders hungrig macht, werden die Gäste mit bayerischen Schmankerln wie ofenfrischen Brezn mit Obazda, Eisbein mit Sauerkraut, Krusten...