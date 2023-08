Bevor Ende August wieder viele in der Region wegen Einschulungs-Feiern schon gebunden sind, können Familien an diesem Wochenende auf den Dörfern von Odervorland viel erleben – sowohl musikalisch als auch kullinarisch. MOZ.de hat mal nachgeschaut und die Termine zusammengetragen.

Songs zum Nachdenken gibt es garantiert am Sonnabend (19. August), wenn ab 16 Uhr im Garten vom Alten Amtshaus Steinhöfel die Gruppe „MTS“ auftritt. 1973 erklang erstmals das Lied von den "10 bösen Autofahrern", mit dem sich das mobile Berliner Liedkabarett MTS alias "Mut, Tatendrang und Schönheit" in die Herzen all jener sang, die auch über sich selber lachen können. Ende dieses Jahres wird der Klangkörper 50, danach soll „fertsch“ sein! Deshalb sind der Gründer, Texter und Sänger Thomas Schmitt und sein langjähriger musikalischer Kompagnon Frank Sültemeyer seit März auf Jubiläums-Abschieds-Tour, mit Liedern ihrer neuen CD „Betreutes Singen“ und dem Besten aus einem halben Jahrhundert. „Wir freuen uns, MTS mit einem ihrer letzten Auftritte bei uns zu haben“, berichtet Gabriela Behnke, die Hausherrin auf Nachfrage von MOZ. de. Hoffnung auf Karten kann sie allerdings nicht machen. „Wir sind mehr als ausverkauft.“

Dorffest am Angerhaus in Steinhöfel

Steinhöfel. Denn das Dorf, erreichbar über die L36 von Fürstenwalde, feiert am Sonnabend sein traditionelles Dorffest. Ab 14 Uhr gibt es am Angerhaus (Demnitzer Straße 28) los. Das haben Festkommitee und Ortsbeirat organisiert: Geplant sind Auftritte vom Chor aus Müncheberg und von Hans-Peter Hendriks. Der ist Vorsitzender des Heimatvereins Erkner und stellvertretender Kreisvorsitzender der Awo und tourt gern mit Songs zum Mitsingen und Mitklatschen durch die Region – war erst jüngst zur Frauentagsfeier in Fürstenwalde. Auftritt im Fürstenwalder Mehrgenerationenhaus: Hans-Peter Hendrik (r.) sang mit seinem Kumpel Carsten Rowald als „Die Randberliner“ viele Country-Songs bei der Frauentagsfeier im März dieses Jahres.

Zudem gastiert Clown Wido für die Kinder und zeigen der Hundeverein aus Steinhöfel sowie die Linedancer „Wild boots“ aus Tempelberg vor dem Angerhaus ihr Können. Drumherum gibt es viele Stände sowie Mitmachaktionen. Eintritt ist frei.

Ab 19 Uhr verlagert sich das Dorffest auf den alten Sportplatz (Heuweg 5). Dort gibt es Tanz zu DJ-Musik für Jung und Alt. Um einen Kulturbeitrag wird gebeten.

Steinhöfel gibt es am Sonnabend auch noch ein Sommerfest. Dafür öffnen die Besitzer vom Thierbachshof ihre Tore der über 130 Jahre alten weitläufigen Anlage an der Straße der Freundschaft 2. Von 10 bis 16 Uhr können lokal erzeugte Produkte aus dem Mühlenclub verkostet werden, gilt es die Gärten zu erkunden und die schöne Atmosphäre auf dem Hof zu genießen. Dort locken Kunst und sogar eine Bodega-Weinstube im einstigen Sauenstall. Eintritt ist frei. Mehr Infos unter Als drittes Angebot ingibt es am Sonnabend auch noch ein Sommerfest. Dafür öffnen die Besitzer vomihre Tore der über 130 Jahre alten weitläufigen Anlage an der Straße der Freundschaft 2. Von 10 bis 16 Uhr können lokal erzeugte Produkte aus dem Mühlenclub verkostet werden, gilt es die Gärten zu erkunden und die schöne Atmosphäre auf dem Hof zu genießen. Dort locken Kunst und sogar eine Bodega-Weinstube im einstigen Sauenstall. Eintritt ist frei. Mehr Infos unter https://thierbachshof.de/

Schlager und Samba in Biegen

Wer das schöne Wetter gleich noch für einen Ausflug nutzen möchte, kann den Briesener Ortsteil Biegen bei Frankfurt (Oder) besuchen. Dort laden Ortsbeirat und Gemeinde am Sonnabend ebenfalls zum Dorffest ein. Gut erreichbar ist Biegen über die östliche A12 (Abfahrt Müllrose) und die L37.

Gefeiert wird in Biegen ab 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus (Ortsausgang Richtung Dubrow) mit Kaffee und Kuchen, buntem Familienprogramm und Schlagerhits mit Sänger Marvin. Angekündigt sind zudem von 19 bis 2 Uhr viel Tanz-Musik. Dafür soll ein Showtruck mit DJ Achim sorgen. Außerdem gibt es Sambatanz und eine Lasershow zur fortgeschrittenen Stunde.