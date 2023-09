In Königs Wusterhausen messen sich am 8. und 9. September nach vier Jahren Pause die besten Sportler der Brandenburger Feuerwehren bei den 15. Landesmeisterschaften. „Endlich gibt es in Brandenburg wieder spannende Wettkämpfe im Feuerwehrsport. Wie unsere Kameradinnen und Kameraden um Bestzeiten ringen, sollte sich niemand entgehen lassen. Ich freue mich, dass Ministerin Katrin Lange die Schirmherrschaft übernommen hat und die Sportler anfeuern kommt“, informierte Rolf Fünning, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg in einer Mitteilung am 4. September.

Der Verein ist Ausrichter des Events in Königs Wusterhausen. Die Meisterschaften gliedern sich in Feuerwehrsportwettkampf und Traditioneller Feuerwehrwettkampf. In den Disziplinen müssen sich Frauen und Männer bei Hindernis-Läufen, Hakenleitersteigen, Löschangriffen sowie in Staffelläufen beweisen. Und das alles gegen die Stopp-Uhr.

Heinersdorfer Feuerwehr-Team gibt es seit 2014/15

Mit dabei ist am Sonnabend auch das Feuerwehrsport-Team Heinersdorf. Das macht im Altkreis Fürstenwalde als einzige Feuerwehr-Mannschaft noch Feuerwehrsport. Und das seit langem. „2014 kam uns die Idee und 2015 standen wir dann gut aufgestellt in den Startlöchern“, berichtet Philip Pfahl auf Nachfrage von MOZ.de. An vielen Wettkämpfen in der Region haben die Männer seither teilgenommen.

Bessere Zusammenarbeit in Einsätzen

„Im Feuerwehrsport geht es darum, sich mit anderen Top-Mannschaften zu messen, seine körperliche Fitness bezüglich der Einsatzfähigkeit zu erhalten und darum die Kameradschaft zu stärken“; erklärt Pfahl. „Wir machen Feuerwehrsport zusätzlich in der freien Zeit, das stärkt den Zusammenhalt, wodurch man im Einsatz besser zusammenarbeitet.“ Obwohl die Feuerwehr-Leute nur selten wirklich Freizeit haben. Denn oftmals geht der Pieper – werden die Heinersdorfer zu Einsätzen gerufen, wie erst am 31. August beim Verkehrsunfall an der L38 zwischen Behlendorf und Jahnsfelde, wo fünf Autos kollidierten.

Damit erhöht sich die Einsatzzahl der Wehr mit aktuell 30 Aktiven und 20 Mitgliedern in der Jugend für 2023 schon auf fast 40.

Mitmachen kann jeder – trainiert wird auf dem Sportplatz

Pfahl stellt aber klar: „Mitmachen kann beim Feuerwehrsport jeder, der aktiv in einer Feuerwehr ist. Muss nicht unbedingt in der Ortswehr sein.“ Ein Dutzend Mitglieder hat das Heinersdorfer Team aktuell, nur Männer. Das Training wird der Jahreszeit angepasst. Von Ende März bis Mitte Oktober trainieren sie fast wöchentlich auf dem Sportplatz. „Das passiert in enger Abstimmung mit dem Sportverein.“

Zuschauer: Ferienkinder vom Sommercamp Heinersdorf, die im Juli ihr Zeltlager auf dem Sportplatz aufgeschlagen hatten, konnten das Training des Teams Feuerwehrsport Heinersdorf live verfolgen - und waren beeindruckt.

© Foto: Cornelia Link-Adam So konnten im Juli aber auch die mehr als 50 Kinder vom Heinersdorfer Sommercamp miterleben, wie die Männer nach Feierabend mehrfach über den Sportplatz flitzten, eine Strecke aus Schläuchen legten und auf Zielbottiche viel Wasser spritzen. Denn der Löschangriff Nass ist das Steckenpferd der Heinersdorfer. Und dies üben sie eifrig, was auch die Kinder des Zeltlagers beeindruckte.

Was macht den Reiz des Feuerwehrsports aus?

„Der Klang der Pumpen, das Ziel immer besser zu werden, der Zusammenhalt der Community und das gepaart mit der Leidenschaft Feuerwehr sollte einfach das Ziel jedes Feuerwehrmanns sein“, erklärt Pfahl die Vorzüge des Feuerwehrsports gegenüber „normaler“ Ausbildung und Trainingsstunden bei der Wehr.

Für den schnellen Löschangriff Nass: Wie die orangen und grünen Schläuche - extra verwandt beim Feuerwehrsport - vor dem Start angeordnet sind, ist eine Wissenschaft für sich, auch beim Team Feuerwehrsport Heinersdorf, hier aufgenommen bei ihrem Training im Juli auf dem Sportplatz.

© Foto: Cornelia Link-Adam Dementsprechend sei auch das Equipment speziell auf den Feuerwehrsport ausgelegt. „Zum Beispiel haben die Strahlrohre kein Absperrorgan, um einen saubereren Strahl zu gewährleisten. Die reine Strecke beträgt 10 Meter bis zur Platte und dann 80 Meter bis zur Linie, von der die 5 Meter entfernten Zielgeräte zu füllen sind.“ Die Schläuche bis zum Verteiler sind 20 Meter lang (B-Schläuche) und ab dem Verteiler 15 Meter lang (C-Schläuche), führt Philipp Pfahl aus. Die Ausstattung der Speziel-Technik werde extra angeschafft und sei kein günstiges Unterfangen.

Wettkampf mit anderen Teams über Kreisgrenzen hinaus

Um sich mit anderen Mannschaften zu messen, tritt das Team Heinersdorf in diesem Jahr beim 4. Bahnenpokal an. Dabei werden Punkte pro Platzierung gesammelt. Es gibt sechs Wettkämpfe, die in LOS, MOL und Potsdam Mittelmark stattfinden. Der Kontakt zu den anderen Teams sei sehr gut, auch über die Kreisgrenzen hinaus, betont Pfahl. Angetreten sind die Heinersdorfer – die nach Corona-Pause erst seit einem Jahr wieder richtig trainieren – schon in Groß Neuendorf und Stücken.

Bei Kreis-Meisterschaft für Landesvergleich qualifiziert

Die Resultate waren anfangs durchwachsen. Bei der Oder-Spree-Kreismeisterschaft in Radinkendorf traten auch Teams aus Groß Muckrow, Günthersdorf, Schwerzko, Radinkendorf, Wiesenau an. Die Heinersdorfer konnten sich für die Landesmeisterschaft in Königs Wusterhausen am 9. September qualifizieren. „Wir freuen uns auf den Wettkampf auf Landesebene. Wir starten am Samstag-Nachmittag in Königs Wusterhausen in der Disziplin Löschangriff Nass. Dabei ist es das Ziel, in möglichst kürzester Zeit eine 85 Meter lange Strecke zurückzulegen und zwei 10-Liter-Zielgeräte zu füllen“, erklärt Pfahl.

Leistungskurve zeigt nach oben

Zuversichtlich gehen sie an den Start, aufgrund der Erfolge im Sommer. „Beim Wettkampf in Günthersdorf haben wir schon unser für 2023 gestecktes Ziel von 25 Sekunden für den Lauf mit 24,61 Sekunden unterboten und am 19. August konnten wir in Libbenichen eine neue Bestzeit von 23,94 Sekunden auf den Rasen bringen und waren alle sehr zufrieden“, so der Heinersdorfer.

Dementsprechend motiviert fahren die Heinersdorfer nun zum Landesvergleich nach Königs Wusterhausen. Eine Woche später, am 16. September, steht der nächste Bahnenpokal-Wettkampf in Groß Muckrow an. Saisonfinale wird am 7. Oktober in Genschmar sein. Darüber hinaus wollen sie am 30. September beim Fluchtlichtpokal in Beeskow starten, erklärt Pfahl. Interessierte seien beim Team gern willkommen. Kontaktaufnahme ist via Facebook: Feuerwehrsport Heinersdorf oder Instagram sowie E-Mail: [email protected] möglich.