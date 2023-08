„Wir haben die Gitarren in die Bäume gehängt“, sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber. Viele Jahre hat der Stadtforstdirektor von Fürstenwalde im September mit seiner Truppe zu „Rock für den Wald“ in den Buchenwald entlang des Freizeit-Pfads nahe der Spree eingeladen.

Dieses Gelände hat der Stadtforst immer mehr zum Begegnungsort für junge Familien gestaltet, mit Holz-Tipi und einem großen Unterstand für das Waldbaden. Es werde zunehmend von Schulgruppen und Familien in Anspruch genommen, sagt Matthias Bogdan. Der frühere Leiter des Südclubs gehört zu denen, die immer dabei waren. Nach Corona gebe es einen Trend hinaus in die Natur, der anscheinend anhalte.

Daran anknüpfend haben die Organisatoren ein neues Format entwickelt, das sie am Sonnabend (2.9.) erstmals ausprobieren wollen. „Zusammen im Wald“ ist der an Familien orientierte Titel. Bogdan glaubt, dass die Menschen, die kommen, dieselben geblieben sind. „Aber jetzt sind sie in einem anderen Lebensabschnitt, viele haben selbst Kinder.“ Und das heißt auch, dass sie früher nach Hause gehen, nicht mehr bis in die Nacht feiern wollen. Also wird der „ Rock für den Wald“ in Rente geschickt. Die früher jährliche Veranstaltung musste wegen Corona pausieren, fand letztmalig 2019 statt, voriges Jahr gab es dann noch einmal das Waldfest, das früher nur alle fünf Jahre stieg.