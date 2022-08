Etwas heruntergekommen wirkt das Gelände an der Pintsch-Brücke in Fürstenwalde . Teile der Fahrradständer sind eingeknickt und auf dem vom Eingang baumelnden zerbrochenen Schild sind nur noch Reste von „Rock für den Wald 2019“ zu erahnen. Für das Waldfest 2022 will der Stadtforst das Areal herrichten – es bleibt nur noch eine Woche.

Die Fäden für die aufwändigen Vorbereitungen fließen bei Stadtforstmitarbeiterin Gabriele Lorenz zusammen. Allein 29 Attraktionen umfasst das Kinderprogramm. Hinzukommen sechs Vorführungen, zehn Info-Stände, die Künstler und das Aufgebot an moderner und historischer Forsttechnik. Für den Ausklang sorgt ein ganz besonderer Musiker.

Viel Arbeit bis zum Waldfest-Start in Fürstenwalde

Der Weg, auf dem Lorenz zusammen mit Matthias Bogdan über das weitläufige Gelände führt, ist frisch gemuchlt. Sträucher wurden zurückgeschnitten, das Gras am Wegesrand ist abgemäht - nur die Spreewiese fehlt noch. Eigentlich hätte das Waldfest im gewohnten Fünfjahresrhythmus erst 2023 stattfinden sollten. Doch zur 750-Jahr-Feuer von Fürstenwalde wurde es vorgezogen. Hinzukommt, dass das Gelände an der Pintschbrücke seit „Rock für den Wald 2019“ coronabedingt verwaist liegt. Es gibt also eine ganze Menge zu tun.

„Wir werden eine Menge neu bauen“, sagt Bogdan. Der Leiter des Südclubs wird die ganze Woche zusammen mit verschiedenen Jugendgruppen sägen und schrauben. Unterstützung erhält er dabei von den Forstlehrlingen aus Hangelsberg. Die Unterstützung wird auch gebraucht. Denn bis zum Start des Festes am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr, müssen unter anderem Sitzgelegenheiten, die Bühne, eine Überdachung und die Fahrradständer errichtet werden.

Imker, Schafe und Bogenschießen zwischen Obstbäumen

Vielleicht um selbst den Überblick über das volle Programm zu behalten, hat Gabriele Lorenz das Fest in vier Themenbereiche eingeteilt: Erholung, Nutzen, Geschichte und Schutz. Ihr Chef, Stadtforstdirektor Thomas Weber, erklärt, was dahinter steht. „Es geht darum, den Wald mit allen gemeinsam zu erhalten“, sagt er. Er möchte das „herrliche Stück Natur“ den Fürstenwäldern näher bringen.

Beim Waldfest 2022 in Fürstenwalde werden sich unter anderem Schafe und Bienen auf der Streuobstwiese tummeln.

© Foto: Andreas Schmaltz

Wer das Gelände bestritt, kann bereits erahnen, was die Besucher bei Waldfest erwartet. Direkt hinter den Eingang, erklärt Lorenz, kommt die Märchenbühne. Zwischen den Bäumen der Streuobstwiese werden Imker, der Tierpark und eine Schäferei auf die Gäste warten. Das Bogenschießen rundet auf dieser Seite den historischen Teil ab.

Etwas weiter wartet der Südclub mit Drechselarbeiten und nebenan werden sich Guido Strohfeld und Christian Köckeritz vom Museum Fürstenwalde an der originalgetreuen Herstellung von Teer aus Holz versuchen. Der Parkclub bietet einen Soundworkshop und am Stand des CTA Kulturvereins Nord gilt es, die Stadt nach den eigenen Vorstellungen aus Ton zu modellieren.

Gerhard Schöne tritt auf der Waldbühne auf

Am Ende des Hauptareals wartet die Waldbühne noch auf ihren Bau. Dort wird am Abend „ein kleines Konzert zum Ausklang“ stattfinden, wie Weber es nennt. Als er erwähnt, dass der Stadtforst dafür Gerhard Schöne gewinnen konnte, huscht ihm aber doch ein Lächeln über das Gesicht. Als einer der bekanntesten Sänger der DDR hat Schönes Musik etliche der heutigen Fürstenwalder Elterngeneration seit ihrer eignen Kindheit begleitet.

Weil aber der Stadtforst nicht nur der Erholung und dem Artenschutz dient, sondern als Forstbetrieb auch Geld verdienen muss, widmet sich ein Teil des Festes der Forstwirtschaft. Gegenüber des Haupteingangs werden Harvester, ein mobiles Sägewerk und andere Technik Einblicke in die tägliche Arbeit bieten. Der sich daneben befindende Kohlemeiler steht allerdings auf der Kippe. Zwar hat der Stadtforst für den Köhler extra eine Genehmigung eingeholt, doch die gilt nur bis zur Waldbrandgefahrenstufe 3. „Ein offenes Feuer geht dann natürlich nicht“, sagt Stadtforstdirektor Weber. Auch für Angler und Radfahrer hat er einen Wermutstropfen parat: Spreewiese und der angrenzende Radweg zur Pintsch-Brücke sind während des Festes gesperrt.