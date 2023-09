Vielfalt bei der Tomaten-Ernte: Gärtnerin Bettina Wagner-Ittermann aus Neuendorf im Sande bei Fürstenwalde baut Party-bis Fleischtomaten in verschiedenen Sorten an. Ihre Empfehlung an die Verbraucher ist, besonders bei Tomaten auf regional zu achten. © Foto: Bettina Winkler