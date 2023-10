Jessica Rank war schon immer aktiv und voller Energie. Als Mutter zweier Kinder und Personaltrainerin war sie es gewohnt, ständig in Bewegung zu sein. Doch vor zwei Jahren bemerkte die 29-Jährige eine drastische gesundheitliche Veränderung. Es begann mit extremer Müdigkeit und Schwäche sowie mit gelegentlichem Schwindel und Herzrasen beim plötzlichen Aufstehen. Die Symptome verschlimmerten sich. Im Januar 2023 konnte sie sich kaum noch aufrecht halten. Ihr Herz schien aus dem Takt geraten zu sein, ihre Beine waren schwer wie Blei, und sie litt unter unspezifischen Schmerzen.

Die Veränderungen im Leben der jungen Frau waren alarmierend. Schon seit zwei Jahren konnte Jessica Rank nicht mehr arbeiten, da sie nicht mehr in der Lage war, die Anstrengung einer Trainingseinheit zu bewältigen. Sogar alltägliche Aktivitäten, wie das Kochen einer Mahlzeit für ihre kleine Familie, wurden zu einer Herausforderung. Besorgt wandte sie sich an ihren Hausarzt, der eine umfassende Untersuchung durchführte. Die Ergebnisse zeigten keine offensichtlichen Anomalien. „Irgendetwas war in mir, was nicht mehr funktionierte“, sagt Jessica Rank rückblickend.