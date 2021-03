Detlef Gasche ist bekannt als Macher, als Bürgermeister und als Insektensammler – bis sein Tatendrang vor gut zwei Jahren durch eine schwere Herzerkrankung ausgebremst wird. Schon 2012/13 hatten Ärzte bei ihm eine Linksherz-Insuffizienz diagnostiziert. Ein gezerrter Muskel, sagt er, sei dafür verantwortlich gewesen. Die Gründe dafür habe man nicht gefunden.

Zwei Monate auf ein Spenderherz warten

Am 27. Dezember 2018 ließ sich Detlef Gasche mit Herzproblemen in eine Klinik fahren. Zwei Monate lang wartete der Jacobsdorfer – damals noch amtierender Bürgermeister – voller Hoffnung auf ein neues Herz. Statt eines Spenderorgans wurde ihm am 22. Februar 2019 ein Linksherz-Unterstützungssystem eingesetzt. Seitdem muss er die drei Kilogramm schwere Steuerelektronik, die durch einen Akku angetrieben wird und einen weiteren Ersatzakku für den Notfall hat, am Körper tragen. Die Steuereinheit treibt die implantierte Pumpe am linken Herz an und unterstützt so den Körperkreislauf. „Für ein Spenderorgan war ich wohl noch nicht krank genug“, sagt Detlef Gasche, der nicht aufgibt und damals wie heute versucht, das Beste aus seiner gesundheitlichen Situation zu machen. Sein Leben hängt von einer Maschine ab. „Ich habe wahnsinnige Einschränkungen im Alltag. Das macht mich schon depressiv und unglücklich“, sagt der 62-Jährige.

Kinderbücher und Gedichtband

Aber Detlef Gasche ist kein Mensch der mit seinem Schicksal hadert und seine Zeit vor dem Fernseher verbringt. Fast 45 Jahre war er in den unterschiedlichsten Ländern der Welt unterwegs, um seinem Hobby, der Insektenforschung, nach zu gehen. Dabei ist eine der größten Brandenburger Sammlungen von Insekten und Schmetterlingen entstanden. „Ich habe auf meinen Reisen so viel Schönes und Einzigartiges erlebt, das ich einfach weitergeben wollte“, sagt der Jacobsdorfer, der seine Zeit aber auch mit dem Schreiben verbringt.

„Die Geschichte vom kleinen Minops Ogi“ – so lautet der Titel seines ersten Kinderbuchs. Detlef Gasche arbeitete darin seine eigene Lebensgeschichte und -erfahrungen als Buchfigur Anton auf. Erzählt wird die Geschichte von Lilli – Antons Tochter – und ihrer kleinen magischen Fantasiefigur Ogi. Lilli und ihr Begleiter nehmen die Leser auf ihre fantastischen Reisen und Abenteuer in ferne Länder mit. Dabei kann man viel Interessantes aus anderen Kulturen erfahren. Es geht unter anderem um Riesenhornissen in Sri Lanka, allerlei Gifttiere sowie Australien und die Riesenschabe. Aber auch ein Insektenhotel für kleine Forscher und ein Kochkurs mit Helene spielen eine Rolle. „Das Buch soll mit Magie und Mystik Mädchen und Jungen in eine Fantasie- und Traumwelt entführen“, so der Autor. Der zweite Teil ist bereits erschienen, der dritte „Lilli als Landtierärztin“ ist in Arbeit und soll zu Weihnachten erscheinen. Das neuste Werk ist ein Gedichtband mit dem Titel „Von Frohnatur bis Revolution“, mit 240 kurzen Versen, die von Detlef Gasche auch illustriert wurden.

Zahlreiche Veranstaltungen organisiert

Über vier Jahrzehnte ist Detlef Gasche Tierarzt in Jacobsdorf. Als ehrenamtlicher Bürgermeister in vier Legislaturperioden und in 21 Jahren Kommunalpolitik hat er die Geschicke des Ortes geleitet und dort seine Spuren hinterlassen. Unzählige Veranstaltungen hat der 62-Jährige als Vorsitzender des Seniorenbeirates auf die Beine gestellt. 27 Jahre organisierte er zudem das „Waldcamp für Toleranz und friedliches Miteinander“, bei dem jährlich zwischen 250 und 300 Kinder und Jugendliche ihren Spaß hatten. Im Karnevalsclub wirkte Detlef Gasche schon fast genauso lange mit, hielt zotige Büttenreden, gab den Zeremonienmeister und tanzte im Männerballett mal den „sterbenden Schwan“.