Tier in Not – eine Pfote hing verdächtig runter. Es war offensichtlich, dass der graufarbige Welpe mit der weißen Blesse, der in der Fischerstraße von Anwohnern herrenlos entdeckt wurde, große Schmerzen hatte. Die Feuerwehr rettete den verletzten Welpen und brachte ihn in die Tierstation. „D...