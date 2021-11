An zahlreichen Stellen in Bad Saarow wachsen zurzeit mehrstöckige Mehrfamilienhäuser empor: Das Steinbach-Palais an der Ecke Karl-Marx-Damm/Am Kurpark etwa, außerdem in unmittelbarer Nähe Am Graben und in der Ahornallee, aber auch an der Ecke Diensdorfer Straße/Bahnhofstraße in Pieskow sowie a...