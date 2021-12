Rund 70 Bäume fehlen, als die Mitarbeiter am 7. Dezember ihren Verkauf in Fürstenwalde aufschließen. Laut Polizei kommen solche dreisten Diebstähle vor dem Fest öfter vor, als die meisten denken. Von den rund 120 Exemplaren, die Weihnachtsbaumverkäufer Adrian Pfennig auf dem Spreeparkplatz an ...