Am Bräter: Die Renner beim Kartoffelfest in Tempelberg bei Fürstenwalde sind seit jeher die handtellergroßen Puffer, frisch gebrutzelt 2018 in vorderster Reihe für die Besucher von Eckhard Gohlke (Heinersdorf), daneben Bert Streese und Maik Franke (beide Tempelberg). Am Sonnabend, 16. September, gibt es die 23. Fest-Auflage. Was wird noch geboten? © Foto: Cornelia Link-Adam