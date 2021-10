Schwer bepackt ist Michael Bilharz an die Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde gekommen: Plakate, Schilder und eine symbolische Tonne CO 2 hat er auf seinem Lastenrad verstaut. Es ist Stadt Nummer 181, die er auf seiner 100-Tage-Tour durch Deutschland besucht. Bilharz fordert mehr Klimaschutz...