In der Pflege fehlt es an Fachkräften. Viele Einrichtungen setzen daher auf Quereinsteiger, die den Beruf wechseln. Diesen Menschen, aber auch Berufsanfängern, bietet sich jetzt am Standort des Helios Klinikums in Bad Saarow die Chance, im neuen Helios Bildungszentrum eine Ausbildung zu absolvieren. Anfang des Monats nahm die Einrichtung ihre Arbeit auf.

Pflegeberufe – in Bad Saarow wurde bereits zu DDR-Zeiten ausgebildet

Die Ausbildung von Pflegeberufen hat am Klinikstandort Bad Saarow eine jahrzehntelange Tradition. Schon zu DDR-Zeiten wurden hier in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fachschule Eisenhüttenstadt Krankenschwestern und -pfleger theoretisch und praktisch ausgebildet. Im Oktober 1991 bekam die Bad Saarower Pflegeschule ihre eigenständig staatliche Anerkennung, bis sie im Jahr 2006 von der Akademie der Gesundheit übernommen wurde.

Helios Klinikum Neuer Ärztlicher Direktor in Bad Saarow Bad Saarow Vergangenes Jahr entschloss man sich im Helios Klinikum Bad Saarow, die Ausbildung komplett selbst zu übernehmen. Zum 1. Februar 2023 wurde das Helios Bildungszentrum Bad Saarow gegründet. Unter dem Dach arbeiten jetzt drei anerkannte Schulen für Gesundheitsfachberufe. Das Team besteht aus 12 Mitarbeitern. Die Leiterin des Bildungszentrums ist Kerstin Detlof.

Fachkräfte sichern Gesundheitsversorgung in Bad Saarow

„Mit unserem Zentrum setzen wir ein klares Zeichen für die Förderung und Professionalisierung des Gesundheitssektors“, sagt Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier. „Unser Ziel ist es, hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, die in der Gesundheitsversorgung eine entscheidende Rolle spielen werden.“ 47 Azubis, die ursprünglich am Campus Bad Saarow der Akademie der Gesundheit ihre Ausbildung begonnen haben, wurden vom neuen Bildungszentrum übernommen.

Azubis setzen Pflege-Ausbildung in Bad Saarow fort

Klinikum Bad Saarow Deshalb strickt OP-Schwester Diana Mützen für jedes Baby Bad Saarow Die Zulassung der Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe bekam das Helios Bildungszentrum bereits im April 2023 und übernahm den laufenden Ausbildungskurs von der Akademie der Gesundheit. Die 19 Absolventen konnten Ende September ihren erfolgreichen Abschluss feiern und wurden alle vom Klinikum übernommen. Das Bildungszentrum begleite Auszubildende verschiedener Altersgruppen mit unterschiedlichen Biografien und kulturellem Hintergrund, heißt es.

Für die Ausbildung der Operationstechnischen Assistenz (OTA) hat das Klinikum im ehemaligen Kreißsaal des Klinikums eine OTA-Schule gebaut – mit Unterrichtsräumen, einem modernen Scill-Room zum Üben von Aufgaben im Operationsdienst.

Nach der Ausbildung in den Pflegeberuf

„Die Ausbildung folgt verbindlichen Standards auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben – das garantiert, dass unsere Pflegekräfte nach dem bestandenen Examen mit gleichem hohen Wissensniveau in den Beruf starten“, sagt die Leiterin des Helios Bildungszentrums, Kerstin Detlof. „Wir sind davon überzeugt, dass die Absolventinnen und Absolventen unseres Bildungszentrums einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Gemeinschaft leisten werden."

Ab 2024 bietet das Helios Bildungszentrum zusätzlich monatliche Angebote von Auffrischungstagen für die Praxisanleiter der kooperierenden Praxiseinrichtungen.