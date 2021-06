Die Bilder, die die Spreenhagener Künstlerin Martina Bittner ab Freitag in der Fürstenwalder Galerie am Dom zeigen wird, sind sehr vielfältig, sie lassen sich aber ganz grob in zwei Gruppen einteilen. Zum einen sind da Landschaftsbilder, oft aus der Region, mit Motiven wie dem Schlosspark Steinh...