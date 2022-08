Eine reiche Ernte an Kürbissen wird es in diesem Jahr im Kräuterhof in Neuendorf im Sande nicht geben. „Das ist der langen Trockenheit geschuldet“, sagt Jörg Weilbach, Chef des Bioland-Betriebes. Wo in den vergangenen Jahren eine bunte Vielfalt des beliebten Herbstgemüses Farbtupfer auf den ...