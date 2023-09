408 Gäste hat der Förderverein Molkenberg bei seinem Oktoberfest am Sonnabend, 16. September, in seinem Festzelt gezählt – das sind fast doppelt so viele Menschen, wie die kleine Siedlung am Nordrand von Fürstenwalde Einwohner hat.

Ein mehr als 300 Quadratmeter großes Festzelt hatten die Verei...