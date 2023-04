Ein seltenes Naturphänomen leuchtete in der Nacht zum 24. April 2023 über Fürstenwalde: Polarlichter. Verblüffte Einwohner haben die Himmelsshow beobachtet und fotografiert. „Dieses Ereignis ist in unseren Breitengraden sehr ungewöhnlich und wird normalerweise nur in sehr nördlichen Regionen...