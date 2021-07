Der Erzieherschrank war geöffnet, ein kleiner Safe aufgebrochen, ein Handy und Bargeld fehlten. Schon mehrfach ist der Bauwagen der Waldkita „Kleine Waldfürsten“ in Fürstenwalde zum Ziel von Einbrechern geworden. Zuletzt drangen der oder die Täter am Wochenende in das Domizil am Amselweg ein...