Ein Polizeiboot tuckert auf der Spree, ein kleines Stück oberhalb, westlich, der Spreebrücke. Der Bootsführer schaut von der Reling auf das Nordufer, in Richtung Wohnanlage am Niederlagetor und Arbeitsagentur. Gleich neben der Spreebrücke haben Polizisten am Ufer Flatterband aufgespannt. Zwei M�...