Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule ihre Mitschüler mit dem N-Wort beleidigen, dann läuft etwas gewaltig schief. Da hilft auch keine Ausrede, man habe das nur aus Spaß gesagt, wie oft argumentiert wird. Aber was sind die Hintergründe? Wird der Fokus in den Schulen zu sehr auf Faktenwissen ...