Das Helios Klinikum Bad Saarow bietet eine medizinische Erstuntersuchung für Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Ab dem 5. April werden dienstags und donnerstags, von 9 bis 11 Uhr, Gesundheitsuntersuchungen in der Zentralen Notaufnahme durchgeführt, teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Das Angebot richte sich an Erwachsene und Kinder aus privaten Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften.