Für die Kinder aus dem östlichen Teil von Odervorland – zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) – ist sie der Anlaufpunkt schlechthin: die Schule in Briesen. Generationen haben hier schon gelernt. Mehrfach wurde das Gebäude umgebaut, im Oktober 2015 schon 60-jähriges Bestehen gefeiert. Im markanten Gebäude in der Frankfurter Straße 74 haben sowohl die staatliche Grundschule „Martin-Andersen-Nexö“ als auch die Oberschule in Trägerschaft der Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAWZ) ihren Sitz. Beide Einrichtungen laden am Sonnabend, 14. Oktober, gemeinsam zum Tag der offenen Tür.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 10 Uhr in der Aula, informieren die Lehrer der Grundschule

Das bietet die Grundschule

Musikalisch umrahmt wird die kleine Zeremonie durch die Musikschule Fröhlich. Von 10 bis 12 Uhr gibt es Präsentation von Lernmöglichkeiten, Arbeitsgemeinschaften, Ganztagsangeboten und Projekt-Ergebnissen in den Klassenräumen. Aber auch Fördermöglichkeiten, Mathematikrätsel und Musikinstrumente werden vorgestellt, ebenso die Arbeit mit Medien und Lernen am PC. „Auch die Partner der Schulen stellen sich vor, z. B. Bibliothek, Musikschule und Sportverein“, betonen die Lehrer. Für künftige Erstklässler gibt es zudem von 10.45 bis 11.15 Uhr eine Schnupperstunde für die Schulanfänger 2024 mitsamt Elterninformation durch die Schulleitung.Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Deftigem sowie weiteren Getränken gesorgt, wird versichert.

FAWZ-Oberschule setzt auf Praxislernen